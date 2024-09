Film policier avec immersion au temps de la Russie tsariste à la Maison russe à Bruxelles

Russia Beyond

En octobre, la Maison russe de la capitale belge poursuit une série de projections de films consacrées au 100e anniversaire de la principale société cinématographique russe Mosfilm. Le premier du mois, il vous invite à regarder le film policier Les bidonvilles de Moscou réalisé en 2003 par Karen Chakhnazarov.

Vous serez plongé dans l'époque de la Russie impériale, accompagné de personnages historiques aussi célèbres que le journaliste d'investigation moscovite Vladimir Guiliarovski et le réformateur du théâtre Constantin Stanislavski.

Selon l'intrigue du film, Stanislavski cherche l'inspiration pour mettre en scène une nouvelle pièce sur la vie des citadins. Et qui pourrait mieux l’aider que Guiliarovski, connu pour ses nombreuses enquêtes? Ensemble, ils partent à la découverte d'un quartier de Moscou appelé Khitrovka.

Karen Chakhnazarov/Mosfilm, 2003 Karen Chakhnazarov/Mosfilm, 2003

Auparavant, il y avait là un grand marché, où les paysans affranchis du servage affluaient de tout le pays à la recherche de travail. Peu à peu, сet endroit a acquis une infrastructure spécifique de « vagabond » - des refuges de nuit pour les sans-abris et des tavernes bon marché, - ainsi qu'une réputation criminelle.

Une fois sur place, les deux héros se retrouvent entraînés dans l'enquête sur le meurtre d'un mystérieux résident local - un sikh indien au passé sombre... Si vous êtes un connaisseur des œuvres d'Arthur Conan Doyle, alors vous avez probablement déjà vu un parallèle avec son roman policier Le Signe des Quatre.

Pour découvrir comment se termineront les aventures de l'artiste sophistiqué et du journaliste aguerri de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, inscrivez-vous à l'événement via le lien.

