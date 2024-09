Ces gangs chinois qui ont terrorisé l’Empire russe

Vêtus de masques terrifiants, ils faisaient irruption dans les villages en poussant des cris sauvages, volaient et tuaient tout le monde sur leur passage. Les bandits chinois et mandchous – nommés honghuzi – ont terrorisé pendant des décennies les habitants du Nord-Est de la Chine et de l’Extrême-Orient russe au tournant des XIXe et XXe siècles.