Les Salles d’agate, ce joyau «égal à l’Olympe» à admirer près de Saint-Pétersbourg

Au rez-de-chaussée, l’on trouvait des bassins et des bains de vapeur, et au premier étage, appelé « Salles d’agate », ont été aménagés des cabinets, dont ceux d’Agate et de Jaspe, une bibliothèque, ainsi que des salles de réception.

C’est là que, le matin, l’impératrice étudiait les documents et répondait aux lettres. Différentes sortes de jaspe ont été utilisées pour la finition de cet étage, dont le jaspe d’Ourazov, qui était appelé « agate de viande » en raison de sa riche couleur rouge. D’où le surnom de l’étage.

Contrairement aux panneaux de la légendaire Salle d’ambre, qui pouvaient être déplacés d’un palais à l’autre, les jaspes des Salles d’agate ont été pensés pour décorer uniquement ce bâtiment. Des plaques de pierre ont été collées aux murs, aux portes massives, aux colonnes et ont été complétées par du marbre et du porphyre.

La combinaison de l’architecture romaine et de la décoration en mosaïque russe a produit un résultat unique. Le poète Gavrila Derjavine l’a qualifié de « terem égal à l’Olympe ».

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Salles d’agate ont été gravement endommagées : les troupes allemandes ont brisé les portes, détruit les décors en bronze et endommagé les panneaux de jaspe.

Après restauration, le bâtiment a toutefois retrouvé son aspect d’origine. Aujourd’hui, les fastueuses Salles d’agate ne sont visibles qu’en été, par beau temps.

