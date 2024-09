Comment le légendaire athlète Sergueï Bubka est devenu un recordman des primes

Ronald C. Modra/Getty Images

La carrière du célèbre perchiste soviétique Sergueï Bubka est digne d’un film. Il a été le premier athlète au monde à franchir la barre des six mètres, le vainqueur de six championnats du monde et l’auteur de 35 records du monde. Il a fait l’objet de légendes, y compris concernant les incroyables rémunérations qu’il aurait reçues pour ses exploits.

Bubka était surnommé « Mister Record ». À l’âge de 19 ans, en 1983, il a représenté l’Union soviétique aux premiers championnats du monde d’athlétisme à Helsinki : il a alors remporté la médaille d’or avec un saut à la perche de 5,70 mètres ! Un an plus tard, il a établi son premier record du monde : 5,85 mètres ! Au cours de l’été 1984, il battra encore trois fois ses propres records, fixant une nouvelle barre inaccessible aux autres. Durant la décennie et demie suivante, l’athlétisme sera donc indissociable du nom de Sergueï Bubka.

Au total, il a établi 35 records du monde : le plus célèbre est celui de 1985 à Paris, lorsqu’il a été le premier de l’histoire à sauter à une hauteur de six mètres. Or, en 1993, Bubka a réalisé un saut record de 6,15 mètres. Cet exploit n’a été battu qu’en 2014 par l’athlète français Renaud Lavillenie.

Sergueï Bubka a sans cesse amélioré ses résultats, les repoussant littéralement d’un ou deux centimètres seulement à chaque fois. Peu à peu, s’est par conséquent développée une légende, selon laquelle il aurait agi de la sorte parce qu’il recevait de l’argent pour chaque nouveau record. En 1992, Bubka a signé un contrat avec Nike, qui lui versait en effet notamment des primes pour ses nouveaux exploits. Les fans ont calculé que l’athlète aurait de cette manière pu toucher jusqu’à 3,5 millions de dollars !

Cependant, Bubka lui-même a toujours expliqué ses records, espacés de si peu, par son refus de rester dans l’histoire comme l’auteur d’un seul exploit. C’est ce qui s’est passé, par exemple, avec l’Américain Bob Beamon, qui a établi un record au saut en longueur, mais n’a pas pu améliorer son résultat de 8,9 mètres.

