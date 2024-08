«Fiancée du Mexique»: pourquoi cette gymnaste soviétique a-t-elle reçu un tel surnom?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

AP AP

La sportive tchèque et détentrice de l’or des JO de Tokyo Věra Čáslavská était l’une des concurrentes de Natalia, mais il a suffi que cette dernière fasse son apparition devant le public pour que les spectateurs émettent un soupir d’admiration. Elle était la grâce et la beauté par excellence et la sportive a non seulement remporté le titre olympique à la poutre et en épreuve par équipe, mais a également conquis le cœur des supporters.

Iouri Somov/Sputnik Iouri Somov/Sputnik

« Chaleur mortelle, air chargé. À l’issue de la première journée des compétitions, nous sommes arrivés au village olympique absolument épuisés. Et d’un coup l’on arrive pour m’annoncer que j’ai été élue "fiancée du Mexique". […] Il a été ensuite expliqué que selon les légendes locales, [ce titre] est reçu par la plus belle jeune femme, que l’on sacrifie ensuite aux dieux pour qu’ils fassent grâce et protègent la ville. J’ai alors demandé pourquoi moi, venue de l’Union soviétique, j’allais être sacrifiée », s’en souviendra-t-elle ultérieurement.

M. Gankine/Sputnik M. Gankine/Sputnik

Le lendemain, la presse locale est parue avec la phrase « Gymnaste russe – fiancée du Mexique » en Une.

