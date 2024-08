Saviez-vous qu’en Russie on prenait des bains de vapeur dans les poêles?

Cette question semble de prime abord tout à fait saugrenue. Dans les poêles, on cuisait et cuit toujours des plats. Sur les poêles, on dormait et dort toujours. Mais on prend des bains de vapeur dans des bains (баня - bania). À une nuance près. En Russie, si pour une raison ou pour une autre, on ne pouvait pas construire de bains, il ne restait que l’intérieur des poêles pour se livrer à cette pratique hygiénique. Petite description.

Ce n’était pas un hasard si le poêle occupait une place aussi grande à l’intérieur des izbas. On y glissait non seulement les pots qui contenaient la nourriture à cuire, mais plusieurs adultes à la fois pouvaient aussi s’y asseoir. Prendre un bain de vapeur dans un poêle, que l’on chauffait tous les jours, permettait d’économiser du bois.

Une lavage au four Domaine public Domaine public

À la fin de la journée, lorsque toutes les tâches avaient été accomplies et que le poêle avait un peu refroidi, on en retirait toute la cendre. On recouvrait ensuite le sol de la chambre de combustion de paille sur laquelle on posait un récipient en fonte remplie d’eau bouillante. On se glissait ensuite à l’intérieur du poêle avant de refermer la porte derrière soi. Pour obtenir de la vapeur, il suffisait de tremper un bouquet de feuilles d’arbre séchées dans l’eau puis de le secouer en l’air.

Dans une vieille maison russe Nikolaï Anokhine (CC BY-SA 4.0) Nikolaï Anokhine (CC BY-SA 4.0)

Ce procédé est décrit dans la Vie du Vénérable Irénarque, texte hagiographique de la fin du XVIe siècle. Elle raconte qu’Onuphrius, diacre du monastère Saint-Nicétas, un jour qu’il avait de la fièvre, entra dans un poêle pour s’y réchauffer. On comprend donc de cet épisode que les poêles ne faisaient pas que nourrir les hommes, ils les soignaient aussi. On glissait même les malades qui ne pouvaient y pénétrer seuls sur des planches de bois. On n’hésitait pas non plus à y placer des enfants en très bas âge malades dans l’espoir de les guérir. Comment ne pas penser ici à Baba Yaga !

Une fille avec des chatons Ivan Gorokhov Ivan Gorokhov

Il fallait évidemment prendre certaines précautions. Habituellement, on entrait à l’intérieur des poêles les pieds devant. Il fallait y rester assis ou allongé sur la paille en prenant soin de ne pas toucher les parois encore brûlantes. On n’utilisait pas beaucoup d’eau. À la sortie du poêle, on se refroidissait dans une cuve posée juste à côté. Les premiers à prendre leur bain de vapeur étaient les hommes. Les femmes et les enfants en profitaient ensuite.

Cette pratique est restée attestée dans certaines régions de Russie jusque dans la première moitié du XXe siècle.

