Immersion dans la vie des peuples de Sibérie lors d’une exposition à Bruxelles

Costumes éclatants, traditions et rituels religieux insolites, fêtes et artisanat... La Maison russe de Bruxelles vous invite à un voyage ethnographique dans l’immensité de la Sibérie pour en apprendre davantage sur ses habitants.

Vous verrez des clichés de photographes talentueux de toute la Russie : de l’Extrême-Orient, du Kamtchatka et de la Tchoukotka jusqu’aux latitudes nord de l’Oural polaire. Grâce à leur travail, vous pénétrerez dans la vie quotidienne des régions reculées du plus grand pays du monde et découvrirez les profondeurs de la mentalité locale.

L’événement a été organisé par la rédaction du magazine Revue Photographique d’Irkoutsk IFO-PHOTO et la branche régionale d’Irkoutsk de la Société géographique de Russie.



