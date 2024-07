Pourquoi ce navire soviétique a-t-il porté un nom biblique?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

En réalité, cette appellation renvoie à un sujet biblique, plus précisément à la première apparition de Jésus ressuscité devant Marie Madeleine. Ayant reconnu le Sauveur, cette dernière a tendu ses mains vers lui, mais Jésus l’a arrêtée en disant : « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père » (Jean 20:17).

Certes, les marins soviétiques n’ont pas puisé le nom du navire dans la Bible. Il a été appelé d’après une batterie flottante blindée de la Flotte impériale. Construite en 1864, elle avait coulé dans la Neva des suites de son érosion au terme de près de 80 ans de service.

Il n’était pas rare que les navires impériaux portent des noms bibliques et Ne me touche pas a été l’un des plus populaires. Au moins six navires l’ont porté, dont le premier a été construit encore sous Pierre le Grand.

La batterie flottante soviétique a défendu Sébastopol pendant plus de dix mois. Le 19 juillet 1942, à quelques semaines de la chute de la ville, elle a été grièvement endommagée par un raid aérien. Peu après, l’équipage a été rappelé et le reste des armements démantelé.

