Plusieurs langues minoritaires de Russie ajoutées à Google Traduction

Or, parmi les nouveaux ajouts, aux côtés du breton et de l’occitan, figurent plus d’une dizaine de langues de peuples minoritaires de Russie. Il s’agit de l’avar, du bachkir, du bouriate, du tchétchène, du tchouvache, du tatar de Crimée, du komi, du mari des prairies, de l’ossète, du touvain, de l’oudmourte et du iakoute.

Le nombre de langues prises en charge par le dispositif s’élève ainsi désormais à 243, pour une ambition affichée d’atteindre le millier.

