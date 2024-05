Pourquoi les Tchouktches étaient-ils perçus comme de grands guerriers?

Au milieu du XVIIe siècle, les Russes ont entamé la conquête de la péninsule de Tchoukotka, où ils se sont heurtés à une féroce résistance des éleveurs de rennes nomades locaux. Pendant un siècle et demi, ces derniers ont mené une lutte acharnée contre le pouvoir du tsar.

« Les Tchouktches sont un peuple fort, grand, courageux, large épaules, robuste, avisé, juste, guerrier, aimant la liberté et ne tolérant aucune tromperie. Pendant la guerre, ils sont vengeurs et une fois en situation dangereuse, ils se suicident », les a décrits l’officier russe Dmitri Pavloutski.

Pictures From History/Universal Images Group via Getty Images Pictures From History/Universal Images Group via Getty Images

Dès leur plus jeune âge, l’on apprenait aux représentants de ce peuple à développer leur corps, à supporter la faim et à dormir peu. Quasi quotidiennement, les nomades s’entrainaient à la lutte et au combat à la lance.

Ils maîtrisaient en outre parfaitement le combat à l’arc, au couteau, au lasso pour rennes, au propulseur à fléchettes pour la chasse aux oiseaux ou encore au bâton de berger.

Ils ne se servaient pas de bouclier et leur habileté leur venait en aide pour échapper aux flèches de leurs voisins koriaks. Néanmoins, de la tête aux genoux, le corps des guerriers était couvert d’une sorte d’armure lamellaire en fer, ivoire de morse ou fanon.

Domaine public Domaine public

Les guerriers tchouktches pouvaient parcourir furtivement beaucoup de kilomètres en traîneau de chiens ou de rennes pour s’abattre soudainement sur une colonie ennemie et y mettre le feu. Des fois, des détachements cosaques entiers ont péri dans les embuscades que ces nomades leur avaient tendues.

Ils ne craignaient pas la mort. En captivité, les Tchouktches refusaient toute nourriture, puis mouraient.

Par ailleurs, bien que dans les combats contre les Russes ils subissaient de grosses pertes, ils ne cédaient pas. Au bout du compte, il a été décidé de parachever un accord avec les chefs de tribus locales.

En 1779, la Tchoukotka a été officiellement rattachée à l’Empire russe ; mais les Tchouktches ont préservé leur indépendance dans leurs affaires internes.

Même au début du XXe siècle, beaucoup d’entre eux ignoraient tout simplement qu’ils étaient sujets de l’Empire russe.

