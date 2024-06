Une succursale de la galerie Tretiakov a ouvert ses portes à Samara

Dans cette ville située sur la Volga, il sera désormais toujours possible de voir des œuvres majeures de grands artistes russes.

Fin mai 2024, un nouvel espace de la galerie Tretiakov, principal dépositaire de l’art russe, a ouvert ses portes à un millier de kilomètres au sud-est de Moscou. La branche du célèbre musée moscovite s’est installée dans le bâtiment restauré de la Fabrique-cuisine de l’usine Maslennikov, construit dans les années 1930 dans le style du constructivisme.

Auparavant, Samara n’avait jamais disposé d’un site aussi élaboré pour exposer des chefs-d’œuvre de classe mondiale. Désormais, sur 1 700 mètres carrés d’espace d’exposition, il sera toujours possible de voir une variété de grandes toiles de la galerie Tretiakov.

Outre des expositions de peintures, le bâtiment abrite un musée de la fabrique-cuisine, un phénomène soviétique unique.

Par ailleurs, la « Tretiakovka » de Samara accueillera des ateliers, des résidences artistiques, des projections de films et un club de lecture.

Le nouveau musée a ouvert ses portes avec l’exposition « Goût et couleur. Images de la nourriture dans l’art russe », qui présente plus de 80 œuvres de la galerie Tretiakov, principalement de premier rang – des artistes tels que Vassili Perov, Pavel Fedotov et d’autres.

Les Chasseurs à la halte (1871) de Vassili Perov Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Le petit déjeuner d’un aristocrate de Pavel Fedotov (1849-1850) Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Hareng de David Chterenberg (1917) Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

L’exposition se tiendra jusqu’au 3 novembre 2024.

