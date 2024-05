Bonne nuit les enfants!: l’émission russe pour enfants le plus célèbre a 60 ans

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

L’émission Bonne nuit les enfants ! est l’une des plus vieilles de la télévision soviétique et maintenant russe. Elle a été créée en 1964 et son format a peu changé au fil du temps : un hôte adulte est rejoint par plusieurs marionnettes animales. Ils peuvent avoir une conversation ou accomplir une tâche, et ils finissent par apprendre quelque chose de nouveau.

Comme les animateurs changeaient de temps en temps, le programme a gagné sa réputation grâce aux poupées. Pour les enfants soviétiques puis russes, Khrioucha le cochon, Stepachka le lièvre et Karkoucha le corbeau sont devenus non seulement des stars, mais aussi des héros populaires.

Lev Velikjanine/Sputnik Lev Velikjanine/Sputnik

Cependant, ce que les petits téléspectateurs attendaient toujours plus que la rencontre avec ces adorables personnages, c’était la dernière partie du programme – le dessin animé. Sa durée de diffusion, en règle générale, ne doit pas dépasser 5 minutes, c’est pourquoi de nombreux chefs-d’œuvre animés sont devenus des « séries » – ils étaient regardés pendant plusieurs jours d’affilée.

Jusqu’à présent, regarder l’émission Bonne nuit, les enfants ! est un véritable rituel du soir pour les enfants de tout le pays. Elle est toujours si attendue qu’elle ne peut se permettre aucune interruption : elle est diffusée strictement dans les délais, peu importe ce qui se passe dans le pays.

Dans cette autre publication, découvrez comment les adolescents soviétiques étaient éduqués par la télé.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.