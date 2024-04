Les Ioussoupov, cette légendaire lignée princière issue des Tataro-Mongols  

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Bey Ioussouf A. G. Rokchtoul/Musée-réserve Arkhangelskoïé A. G. Rokchtoul/Musée-réserve Arkhangelskoïé

Ils ont reçu des terres et un titre de noblesse. Leurs descendants ont continué à servir sous Pierre le Grand et d’autres empereurs. L’un des plus illustres représentants de cette lignée princière fut Nikolaï Borrisovitch, diplomate, homme d’État, collectionneur d’œuvres d’art et directeur de l’Ermitage ! Regardez sa photo. Il ressemble vraiement à son ancêtre Ioussouf.

Quant à Félix, l’un des assassins de Raspoutine, il a épousé l’une des représentantes de la dynastie des Romanov, Irina Alexandrovna, fille aînée du grand-duc Alexandre Mikhaïlovitch, lui-même petit-fils de l’empereur Nicolas Ier.

Nikolaï Ioussoupov Lampi/Ermitage Lampi/Ermitage

Vous trouverez plus d’informations sur le lien entre la Russie et les Tataro-Mongols ainsi qu’avec d’autres peuples nomades à l’exposition Champ sauvage. En mouvement perpétuel au Musée historique d’État de Moscou du 9 avril au 9 septembre 2024.

