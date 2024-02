Comment un meurtrier de Raspoutine est sorti vainqueur de son procès contre Hollywood

Russia Beyond

Ce Russe ne fut autre que Félix Ioussoupov, l’un des émigrés russes les plus connus en Occident. Représentant de la famille la plus riche de Russie et époux d’une nièce de Nicolas II, il était considéré comme l’un des principaux figurants de l’affaire de l’assassinat de Grigori Raspoutine, ce favori de la famille impériale.

Après la révolution, le couple Ioussoupov a quitté la Russie pour s’installer à Paris. En 1932, ils ont porté plainte contre la Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) pour diffamation, et ce, suite à la sortie du film Raspoutine et l’Impératrice.

Or, ce n’est pas le fait que dans le film la personnalité de l’assassin de Raspoutine était nettement inspirée par la sienne - le prince ne niait pas son implication - qui a offensé Félix Ioussoupov. Il a considéré que l’œuvre cinématographique a jeté une ombre sur l’honneur de son épouse : selon le scénario, le fiancée du prince avait été violée par Raspoutine, puis était devenue son amante.

La MGM a présenté ses excuses, précisant qu'il s'agissait d'un personnage inventé qui n’avait aucun lien avec la princesse Ioussoupov. Néanmoins, le jury d’un tribunal de Londres s'est mis du côté du couple, jugeant le studio coupable et le condamnant à leur verser 25 000 livres sterling.

Ensuite, la MGM leur a versé 75 000 livres sterling supplémentaires pour obtenir le droit de diffuser le film, bien que les 10 minutes de scènes offensantes pour la princesse aient dû être coupées dans la version finale diffusée. La somme totale de 100 000 livres représente aujourd’hui environ 3 millions de dollars, une richesse inestimable qui garantissait à la famille Ioussoupov une existence confortable jusqu’à sa mort.

