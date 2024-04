Jour de l’Elbe, cette rencontre historique des troupes soviétiques et américaines

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Vers 11h30, dans l’un des villages avoisinants, le groupe du lieutenant Albert Kotzebue a aperçu un cavalier en uniforme militaire soviétique. Cependant, ce dernier a refusé tout contact et n’a pas tardé à s’éclipser.

Deux heures plus tard, près de Riesa, Kotzebue est tombé sur un groupe de soldats du lieutenant supérieur Grigori Goloborodko, de la 58e division de fusiliers de la garde. L’Américain s’est donc rendu sur le lieu de déploiement des troupes soviétiques pour y rester jusqu’au soir.

Alexandre Oustinov/Sputnik Alexandre Oustinov/Sputnik

Guerre 1941-45: le jour où Soviétiques et Américains se donnèrent l'accolade sur le bord de l'Elbe

Le même jour, près de la ville de Torgau, une réunion a eu lieu entre les groupes de gardes du lieutenant Alexandre Silvachko et du lieutenant William Robertson. Les soldats soviétiques ont aperçu un soldat en uniforme militaire sur le clocher et ont voulu ouvrir le feu, mais il a commencé à agiter les bras et à crier : « Moscou-Amérique ! ».