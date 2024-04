Le tragique destin de la parachutiste la plus téméraire d’URSS

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

« On dit que je suis courageuse. Je n’ai pas du tout peur de me promener tard le soir. Je n’ai jamais eu peur de l’eau. Je peux sauter et nager dans n’importe quel endroit inconnu », a écrit à propos d’elle-même Lioubov Berlin, l’une des meilleures parachutistes soviétiques, et probablement la plus téméraire.

Saut de Lioubov Berlin durant une fête de l'aviation à Touchino Gueorgui Lipskerov/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

Lioubov a fait son premier saut à l’âge de dix-sept ans et, dès lors, le ciel est devenu sa deuxième maison. Plus d’une fois, elle s’est retrouvée au bord de la mort : atterrissant sur des arbres et des toits de maisons, et même s’accrochant à un immeuble de grande hauteur avec les cordes de son parachute. Cependant, à chaque fois, elle s’élevait à nouveau dans le ciel.

Par-dessus tout, la jeune femme aimait les sauts en chute libre avec ouverture tardive du parachute d’une hauteur de 3 000 ou 5 000 mètres. C’était extrêmement dangereux – dans de telles conditions, l’on risque de perdre son orientation dans l’espace et de tomber comme une pierre au sol.

Lioubov a établi record après record, son nom n’a jamais quitté les pages des journaux. En 1935, elle est devenue la première femme au monde en parachutisme à sauter d’un planeur.

Lioubov Berlin à l'aérodrome avant son dernier saut B. Vdovenko B. Vdovenko

Le 26 mars 1936, Lioubov se préparait pour son 50e saut. Son objectif était de sauter d’une hauteur de 5 000 mètres, de voler pendant 80 secondes, puis d’ouvrir son parachute à 1 000 mètres d’altitude.

Elle était accompagnée de son amie parachutiste Tamara Ivanova. Les athlètes ont décidé de prendre un risque et d’établir un nouveau record.

Lioubov et Tamara ont tiré les anneaux de leur parachute 12 secondes après le moment estimé, à seulement 200 mètres du sol, mais il était trop tard. Les deux amies se sont écrasées et ont succombé à cette chute mortelle.

Enterrement de Lioubov Berlin et Tamara Ivanova à Moscou B. Vdovenko B. Vdovenko

Dans cet autre article, nous vous relations comment un parachutiste américain a combattu pour l'URSS durant la Seconde Guerre mondiale.

