Avis aux amateurs de la langue russe: la «Dictée totale» aura lieu samedi à Paris

Russia Beyond

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le 20 avril, la Maison russe des sciences et de la culture à Paris invite tous ceux qui le souhaitent à participer à l’action éducative Dictée totale, qui réunit chaque année les fans du monde entier de cette langue et démontre clairement que l’apprendre, même si elle n’est pas facile, est très passionnant.

Cette fois, les participants devront écrire un texte rédigé par l’écrivain et journaliste russe Anna Matveïeva, auteur du célèbre roman Le col Dyatlov, ou le mystère des neuf et d’autres œuvres que certains critiques attribuent au genre du soi-disant « réalisme magique de l’Oural ».

Les livres de Matveïeva ont été traduits en anglais, français et italien, elle est finaliste de prix russes aussi célèbres que le Grand Livre et Iasnaïa Poliana (nom du domaine familial de Léon Tolstoï), et est également lauréate du prix italien Lo Stellato.

Le texte rédigé par l’écrivaine sera dicté par les professeurs des cours de langue russe de la Maison Russe à Paris.

Inscription à l’événement via ce lien.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.