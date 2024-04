Oblomov: projection à Paris d’un film inspiré d’un chef-d’œuvre de la littérature russe

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Aimez-vous la littérature russe ? Si la réponse est positive, alors ne manquez pas l’événement du Centre spirituel et culturel orthodoxe russe du quai Branly à Paris, qui aura lieu le jeudi 11 avril. Il s’agit de la projection du film Quelques jours de la vie d’Oblomov, basé sur l’un des chefs-d’œuvre de la littérature classique russe, le célèbre roman Oblomov d’Alexandre Gontcharov. Ce livre, qui était une satire audacieuse de la noblesse russe du XIXe siècle, a suscité à l’époque une vive réaction du public et figure toujours dans le programme scolaire du pays.

L’intrigue du film, réalisé en 1979 par Nikita Mikhalkov, bien que différente du livre, en est très proche. Elle est centrée sur la vie d’un propriétaire terrien russe nommé Ilia Oblomov, qui est incapable de gérer ses affaires et passe ses journées dans l’oisiveté.

En fait, c’est une personne très gentille et rêveuse, c’est pourquoi les gens sont attirés par lui, malgré tous ses défauts – ce n’est pas pour rien qu’Andreï Stoltz, un jeune homme très entreprenant et moderne, est ami avec lui, et que la belle et bien éduquée Olga Ilinski attend sa demande en mariage.

Cependant, Oblomov est tellement plongé dans ses réflexions sur le passé de sa famille qu’il est complètement coupé de la réalité et perd progressivement son environnement. En la personne de cet homme, Gontcharov (et Mikhalkov dans le film) a montré l’inévitabilité du dépérissement progressif de la noblesse russe régressive du milieu du XIXe siècle, incapable de s’adapter aux conditions de vie modernes.

Le nom même du personnage principal nous en dit long, car « Oblomov » peut littéralement être traduit en russe par « un homme brisé, un fragment de l’ancienne société ».

Pour assister à l’événement, n’oubliez pas de vous inscrire en suivant le lien.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.