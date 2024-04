Comment des pilotes soviétiques ont sauvé le maréchal yougoslave Tito

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le 25 mai, ils ont donc attaqué la ville de Drvar, dans l’ouest de la Bosnie-Herzégovine, abritant le QG de l’APLY. En dépit d’une farouche résistance des partisans, la ville est tombée et Tito avec ses officiers et employés de la mission militaire soviétique se sont retirés dans les Alpes dinariques.

Josip Broz Tito (premier à droite) et ses frères d'armes à Drvar, le 14 mai 1944 Domaine public Domaine public

Pas une seconde les Allemands n’ont lâché la persécution, resserrant l’étau autour du maréchal. Il revenait donc aux soldats américains, britanniques et russes, déployés dans la base aérienne de Bari, de lui venir en aide.

Lire aussi : Comment un officier soviétique a sauvé le fils de Winston Churchill

En raison de mauvaises conditions météorologiques, les Américains et Britanniques repoussaient encore et encore la mission de sauvetage. Pendant ce temps, le major de la Force aérienne de l’Armée rouge Alexandre Chornikov réalisait qu’il fallait agir d’urgence. Dans la nuit du 3 au 4 juin, son avion de transport C-47 a mis le cap sur la Yougoslavie.

Alexandre Chornikov A.Less A.Less

Dans les montagnes, non loin de la ville de Kupres, Chornikov a atterri non sans difficulté sur un terrain aménagé par les partisans sur un sol rocheux et sillonné par des ruisseaux. Il a pris à bord Tito et ses officiers, qu’il a emmenés à Bari, puis est revenu chercher les autres.

Il s’avérera que Chornikov n’avait pas eu tort : le lendemain matin, les Allemands ont fait leur apparition dans la zone.

Pour son exploit, lui et son équipage ont reçu le titre de Héros de l’URSS. De son côté, la Yougoslavie les a décorés de l’Ordre du Héros national.

Dans cet autre article découvrez comment les Suédois se sont battus pour et contre l'URSS pendant la Seconde Guerre mondiale.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.