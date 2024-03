Les nazis ont inhumé en héros ces militaires soviétiques

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Cependant, il y a eu des cas où le courage et la bravoure des soldats et commandants soviétiques ont étonné même les partisans d’Hitler les plus ardents et poussé ces derniers a exprimer leur respect.

Le 24 juin 1941 par exemple, un char soviétique de type KV-1 a soudainement fait son apparition derrière les lignes allemandes près de la ville de Raseiniai, en Lituanie. Il s’est arrêté au milieu de la route et a ouvert le feu sur les camions avec provisions et munitions. Pendant 24h, les Allemands n’ont rien pu faire avec le « monstre russe » blindé. Seul un canon antiaérien de 88mm a pu le percer.

Il s’est ensuite avéré que le char était déjà à court d’essence, mais l’équipage n’a pas quitté l’appareil et a continué à lutter jusqu’au dernier soupir. Impressionnés par leur héroïsme, les Allemands les ont enterrés avec les honneurs militaires.

En février 1942, la 33e armée soviétique du lieutenant général Mikhaïl Efremov s’est retrouvée encerclée dans la région de Smolensk. Le commandant a refusé de se faire évacuer en avion, déclarant : « Je suis venu ici avec mes soldats, c’est avec eux que je partirai ».

Le 19 avril, le QG d’Efremov s’est retrouvé dans une embuscade. Le général a reçu une blessure grave et, refusant de se rendre, il s’est tiré une balle.

Les Allemands l’ont solennellement enterré. L’on dit qu’un officier allemand a alors dit à ses soldats : « Luttez pour l’Allemagne, comme Efremov a lutté pour la Russie ».

