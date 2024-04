Comment un marin soviétique a fui du bord d’un... sous-marin

En Russie, l’on aime plaisanter que l’on ne peut pas s’échapper du bord d’un sous-marin, et ce, pour faire passer le message que la personne à qui l’on s’adresse n’a tout simplement pas le choix : «Куда ты денешься с подводной лодки ?»/ «Kouda ty denechsia s padvodnaï lodki?». Et pourtant, l’histoire de la flotte nationale prouve qu’à chaque règle existent des exceptions.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le nom de celui qui a fait défection est Boris Galkine, contremaître du groupe d’opérateurs de cale du sous-marin Chtch-303 Chtchouka. En mai 1943, il prenait part à une campagne à l’embouchure du golfe de Finlande.

Le passage se déroulait dans des conditions pénibles : sortir en mer ne s’avérait pas possible et des bâtiments ennemis chassaient le sous-marin, si bien que ce dernier a dû passer plusieurs jours sur le fond marin. L’électricité et l’oxygène allaient bientôt manquer.

Galkine était à bout de nerfs et a fini par craquer : le 21 mai, il a pris sa relève au poste central et s’est mis à attendre d’être seul. Il a ensuite verrouillé la cabine de T.S.F. voisine avec des marins à l’intérieur et s’est enfermé dans le compartiment, puis a fourni de l’air à haute pression aux réservoirs et le bâtiment a commencé à remonter rapidement à la surface.

Quand l’équipe a réussi à regagner le poste central, l’on ne comprenait toujours pas ce qui était en train de se produire. Galkine était déjà debout sur le pont et brandissait en l’air une taie blanche. Lorsque le commandant du sous-marin a demandé ce qui se passait, Galkine a répondu : « J’en peux plus. De toute façon l’on finira par périr ! »

Ayant regretté qu’il n’avait pas d’arme sur lui, le commandant est descendu pour ordonner l’immersion du bâtiment. Le sous-marin a donc disparu sous les eaux, laissant Galkine en pleine mer. L’ennemi a ouvert le feu, mais le Chtchouka a réussi à partir indemne.

Galkine est quant à lui resté en vie et a entamé une collaboration avec les Allemands. Son destin ultérieur reste un mystère.

Dans cette autre publication, découvrez les cinq plus gros scandales diplomatiques de l’histoire de l’URSS.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.