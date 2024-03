Quand le premier sous-marin de Russie est-il apparu?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Aussi incroyable que cela puisse paraître, cela s’est produit au début du XVIIIe siècle ! Son créateur était un simple charpentier, Efim Nikonov.

Il a envoyé plusieurs fois à Pierre Ier ses projets de vaisseau qui « marcherait secrètement dans l’eau ». Le tsar a fini par accorder son autorisation de le construire.

En 1724, le sous-marin était donc prêt. Il s’agissait d’un grand tonneau en bois de six mètres de long et de deux mètres de haut, doublé de cuir et fixé à l’aide de cerceaux en fer.

Dix plaques d’étain percées de trous ont été intégrées à la coque. Par ces orifices, l’eau extérieure pénétrait dans des sacs de cuir qui, en tant que lest, aidaient le navire à s’immerger. Pour remonter à la surface, l’eau était extraite du sous-marin à l’aide d’une pompe à piston en cuivre.

Maquette du « navire caché » de Nikonov Sergueï Fadeev (CC BY-SA 3.0) Sergueï Fadeev (CC BY-SA 3.0)

L’équipage se composait de cinq hommes qui propulsaient le « navire caché » à l’aide de rames. Il était censé attaquer les bateaux ennemis avec des « tuyaux de cuivre enflammés » – un lance-flammes – ainsi qu’avec l’aide d’un plongeur muni d’outils spéciaux.

Au printemps 1724, lors d’essais sur la Neva, le bateau de Nikonov a réussi à s’immerger, mais il a soudain touché le fond et a été endommagé : l’équipage a dû être secouru d’urgence. Néanmoins, Pierre Ier a ordonné de « ne pas faire porter la responsabilité de l’embarras » à l’artisan.

Monument au navire de Nikonov Bogdanov-62 (CC BY-SA 4.0) Bogdanov-62 (CC BY-SA 4.0)

Le tsar est bientôt décédé et le financement du projet a été considérablement réduit. Ce n’est qu’en 1727 que de nouveaux essais ont pu être réalisés.

Après leur échec, Nikonov a été rétrogradé de maître artisan à simple ouvrier et envoyé de Saint-Pétersbourg à la lointaine Astrakhan (nord de la mer Caspienne). En conséquence, la Russie devra encore plusieurs siècles attendre l’apparition de sa flotte sous-marine.

