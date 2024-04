Où se trouve l’église russe la plus septentrionale?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Situé au 78e degré de latitude nord, il est aujourd’hui habité par quelque 500 personnes. Les résidents locaux travaillent dans une mine de charbon et sont engagés dans le tourisme, organisant des excursions dans les colonies abandonnées sur la rive de la mer de Barents.

Sergueï Mamontov/Sputnik Sergueï Mamontov/Sputnik

Dans le Palais de la culture du village, l’on trouve une chapelle domestique accueillant des services de l’Église orthodoxe russe. Non loin, l’on en trouve une autre, érigée à la mémoire des personnes ayant péri dans le crash aérien du 29 août 1996.

Legion Media Legion Media

Aucun prêtre permanent n’y sert, mais, plusieurs fois par an, l’Église orthodoxe russe y envoie des membres de son clergé. L’actuel Patriarche de Moscou et de toutes les Russies, Cyrille, a été l’un des premiers à y célébrer des officies. Alors métropolite de Smolensk et de Kaliningrad, il a consacré en 1997 ce lieu de culte et y a célébré une liturgie divine.

Legion Media Legion Media

Les prêtres orthodoxes missionnés sur place descendent en outre dans les mines de Barentsburg pour échanger avec les mineurs et les bénir.

Alexandre Kovalev/Sputnik Alexandre Kovalev/Sputnik

