En images: la glace du lac Baïkal, un spectacle naturel sans nul autre pareil

Russia Beyond

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le Baïkal est le lac le plus profond du monde, avec l’eau la plus pure. Il gèle complètement assez tard, seulement en février, et commence à dégeler fin mars. L’épaisseur de sa glace varie partout, d’un demi-mètre à plusieurs mètres.

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

La glace la plus pittoresque peut être vue près de l’île d’Olkhon.

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Le long de ses rives rocheuses, s’élèvent de gigantesques colonnes de glace de plusieurs mètres de haut, formées par les vagues éclaboussantes du lac géant.

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

La glace enveloppant la surface du Baïkal en hiver est recouverte de fissures et de bulles pittoresques.

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

>>> En images: éphémères sculptures de glace sur le lac Baïkal

À certains endroits, elle apparaît presque noire, comme si un abîme s’ouvrait sous vos pieds, tandis qu’à d’autres, elle a une couleur bleu clair entrecoupée de grains de sable.

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Pendant la journée, la glace est réchauffée par les généreux rayons du soleil, mais le soir, dès que le soleil disparaît au-delà de l’horizon, elle se refroidit brusquement et commence à émettre des sons bizarres, comme si elle était sur le point de se fissurer.

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Mais ne vous inquiétez pas, en fait, elle est très durable, c’est pourquoi les habitants locaux s’y déplacent souvent à véhicules, le plus souvent en minivans bien connus appelés « Boukhanka » (« miche de pain » en russe), parfaits à de telles fins – et organisent également des excursions ici pour les touristes bouche bée devant une telle beauté.

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Dans cet autre article, nous tentons de percer le secret des cercles de glace du Baïkal.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.