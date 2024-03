Cette Soviétique de 11 ans a été reçue par le président Reagan en personne!

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Aux États-Unis, Katia :

a mangé un repas au McDonald’s, goûtant le fameux Big Mac et des frites

s’est rendue dans un cirque et a assisté à un spectacle sur Broadway

a vu Rocky-IV (et l’image du boxeur russe véhiculée par le film l’a profondément vexée)

a rencontré le président Ronald Reagan.

Elle a transmis un cadeau au président américain : un jouet confectionné par des enfants soviétiques rêvant de la paix. « M. Reagan a répondu que, même s'il n'était plus un enfant, il rêvait lui aussi de paix et il m'a promis qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour s'assurer qu'il ne resterait plus d'armes nucléaires sur Terre », racontera-t-elle plus tard.

Les Soviétiques ont lu avec intérêt les mémoires de Katia au sujet de son voyage outre-Atlantique, mais ont très peu apprécié sa personnalité suite aux rumeurs selon lesquelles elle était une proche du ministre des Affaires étrangères Andreï Gromyko, ce qui lui aurait permis de devancer 6 000 autres candidates. Toutefois, il parait qu’elle aurait été retenue avant tout pour son niveau d’anglais, son expérience dans la comédie et son apparence.

L’intérêt de la part de la presse l’a tellement fatiguée que, jusqu’à présent, elle évite tout contact avec les journalistes.

