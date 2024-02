La cuillère, un instrument de musique à part entière en Russie

Russia Beyond

Il est impossible de dire exactement quand les habitants de la Russie ont commencé à utiliser des cuillères comme instrument de musique à part entière, mais les premières mentions de paysans en jouant remontent au XVIIIe siècle.

Au début, les artistes utilisaient les mêmes cuillères que pour la nourriture, mais ensuite, ils ont commencé à en fabriquer des spéciales pour la musique. En fait, celles-ci ne diffèrent pas beaucoup des couverts de cuisine ordinaires, sauf qu’elles sont fabriquées à partir de bois plus dur et sont également équipées d’un long manche pour le confort de l’artiste. Parfois, des clochettes ou des grelots y sont attachés, ce qui enrichit le son de l’instrument.

Habituellement, chaque artiste joue avec trois cuillères : deux sont serrées entre les doigts d’une main, et la troisième est prise dans l’autre main et frappée dessus, comme sur une enclume. Toutefois, les possibilités d’utilisation de cet instrument de musique ne sont pas limitées et tout dépend de l’habileté de l’interprète !

Auparavant, les joueurs de cuillères n’utilisaient pas de notation musicale, transmettant les mélodies à l’oreille de génération en génération, mais aujourd’hui, ils sont membres à part entière de grands orchestres, et les dirigeants de certains ensembles folkloriques créent même des arrangements pour cuillères d’œuvres classiques de Georges Bizet, Jean-Philippe Rameau, Johann Bach, etc.

