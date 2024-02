Cette station du métro de Moscou a changé de nom à quatre reprises!

Russia Beyond

Des plus de 260 stations du métro moscovite, 29 ont changé de nom au moins une fois. Se démarque parmi toutes les autres Okhotny riad, qui s’est fait rebaptiser à quatre reprises depuis son inauguration.

La station a été ouverte en 1935 près des remparts du Kremlin et a reçu le nom de Okhotny riad (Rangée des Chasseurs) du fait de son emplacement près de l’endroit, où jadis l’on vendait du gibier. Vingt ans plus tard, il a été décidé de l’appeler en l’honneur de l’homme politique soviétique Lazare Kaganovitch, qui a dirigé sous Staline la reconstruction de Moscou et la construction des premières lignes du métro.

Nikolaï Koubeïev/TASS Nikolaï Koubeïev/TASS

En fait, le métro de Moscou tout entier a d’abord porté son nom (entre 1935 et 1955), puis a été rebaptisé en l’honneur de Lénine. L’on n’a alors laissé qu’une seule station à Kaganovitch.

Boris Babanov/Sputnik Boris Babanov/Sputnik

Toutefois, déjà en 1957, l’homme politique a perdu tous ses postes et, sans surprise, ce qui avait été appelé de son nom a vite cessé de l’être. L’ancienne appellation a donc été restituée à la station, puis, en 1961, celle de Prospekt Marksa (Perspective de Marx) lui a été attribuée.

Elle a donc porté le nom de l’économiste allemand pendant près de trois décennies, avant de retrouver en 1990 sa désignation historique.

