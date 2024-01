Ces icônes aux revêtements précieux signés Maison Fabergé

Russia Beyond

Karl Fabergé et son entreprise sont surtout connus pour leurs inimitables œufs de Pâques. Toutefois, leur activité ne se limitait pas à la création de ces merveilles de la joaillerie : une variété d’objets, allant des coupes et vases aux cendriers et revêtements d’icônes étaient créés pour la maison impériale. En voici quelque uns.