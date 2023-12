Quand les Bourbons servaient dans l’armée russe

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

À différentes époques, des représentants de la Maison de Bourbon, dont l’histoire plonge ses racines au XIIIe siècle, ont régné en France et dans plusieurs royaumes et duchés de la péninsule italienne. En Espagne et au Luxembourg, ils sont toujours sur le trône.

Un fait curieux : certains représentants de cette lignée ont passé une partie de leur vie en Russie. Qui plus est, ils ont combattu « Pour la Foi, le Tsar et la Patrie » dans les rangs de l’armée russe.

Louis-Joseph de Bourbon-Condé Domaine public Domaine public

L’un d’entre eux est Louis-Joseph de Bourbon-Condé. Après que la Révolution française eut éclaté, il a quitté sa patrie et, pour lutter avec acharnement contre le nouveau pouvoir, s’est mis à la tête de l’armée des émigrés.

Pendant longtemps, cette dernière avait été sous le contrôle de l’Autriche, mais suite à la défaite de celle-ci face à Napoléon, les troupes sont passées, en 1797, au service du tsar russe. Les soldats ont alors reçu un nouvel uniforme et des drapeaux arborant l’aigle bicéphale russe et des fleurs de lys, symbole de la royauté française.

Les royalistes du prince ont pris part aux combats de la Deuxième coalition, mais après la réconciliation de l’empereur Paul Ier avec Napoléon en 1800, ils ont quitté la Russie. Pour leur service, ils ont pu garder leurs uniformes, armes et montures.

Jacques de Bourbon, duc d’Anjou et de Madrid Domaine public Domaine public

Un autre représentant de la célèbre Maison ayant servi la Russie est Jacques de Bourbon, duc d’Anjou et de Madrid et prétendant au trône d’Espagne. Il a vécu et étudié dans différents pays du Vieux continent avant de débarquer en 1867 en Russie.

Ici, il a fait une carrière militaire brillante. Devenu colonel, il était membre de l’armée impériale et a participé à l’intervention de l’Alliance des huit nations en Chine en 1900 et à la guerre russo-japonaise de 1904-1905.

Il a quitté le service dans l’armée russe en 1910. Il n’est jamais parvenu à monter sur le trône d’Espagne.

Dans cet autre article, découvrez ces Français qui ont inscrit leur nom dans les pages de l’histoire de la Russie.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.