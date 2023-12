Quelle taille faisait Alexandre Pouchkine?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

« Pouchkine n’était pas grand », a écrit son amie Vera Nachtchokina à propos du poète.

« L’immense prêtre du grand art » était « de taille moyenne, presque un homme petit », a écrit l’éditeur Mikhaïl Pogodine.

Combien mesurait réellement Alexandre Pouchkine?

Il existe des indications laissées par le frère cadet de Pouchkine, Lev : « Il était de petite taille (il mesurait un peu plus de 5 verchoks) ». C’est bien sûr impossible, car 5 verchoks font un peu plus de 22 cm. Les historiens estiment qu’il manque 2 archines à l’appel (verchok et archine sont deux anciennes unités de mesure russes, NDLR). Il faisait donc un peu plus de 1,66 m.

Cette taille est confirmée par le peintre Grigori Tchernetsov. Il a noté sur un dessin au crayon de Pouchkine : « Hauteur 2 archines, 5 verchoks et demi ».

À l’époque soviétique, lors du 150e anniversaire de Pouchkine, l’académicien Igor Grabar a annoncé sa taille : 166,5 cm.

Mais pour une raison que l’on ignore, Pouchkine lui-même s’est décrit comme faisant seulement 1,60 m. Après le soulèvement des décembristes de 1825, il a voulu se rendre illégalement à Saint-Pétersbourg depuis Mikhaïlovski, où il était en exil. Il a alors créé un faux document au nom d’un paysan, où il notait sa taille comme suit : 2 archines, 4 verchoks (soit environ 160 cm). Il n’avait aucune raison de mentir sur sa taille, car la police l’aurait démasqué immédiatement.

Très probablement, cette différence de 5 à 6 cm s’explique par... les talons portés par les hommes du monde au XIXe siècle.

Par conséquent, Pouchkine était effectivement de petite taille. Même si, à son époque, c’était une taille tout à fait normale pour un homme lambda.

Pourtant, sa taille suscitait chez lui des complexes. Dans tous ses poèmes, il admire les gens de grande taille. De plus, sa femme Natalia Gontcharova faisait une tête de plus que lui - environ 175,5 cm. Par conséquent, lors des bals, il évitait d’être à côté d’elle. On ne peut qu’imaginer à quel point Pouchkine, d’un naturel jaloux, a dû être en colère lorsque, dans la société mondaine, Gontcharova a attiré l’attention de l’empereur Nicolas Ier lui-même, qui mesurait deux mètres...

