Qui sont les peintres dits «Ambulants»?

Ils ont voulu se débarrasser de la dépendance de l’Académie des Beaux-arts, que ce soit du point de vue financier ou thématique. Ne voulant pas se consacrer aux sujets bibliques, mythologiques ou historiques, ils ont proclamé « nationalité et réalisme » comme principe conducteur de leur œuvre. Ils ont été les premiers à représenter sur les toiles la vie du paysan russe et ces tableaux n’étaient pas dépourvus de critique sociale.

Les artistes ont fondé la Société des expositions artistiques ambulantes, et c’est de ce nom qu’est finalement issue leur appellation « Ambulants » ou encore « Itinérants ».

La première exposition a eu lieu en 1871 et, en 50 ans d’existence de la Société, 48 expositions ont eu lieu, et ce, non seulement à Moscou et Saint-Pétersbourg, mais aussi dans plusieurs autres villes de Russie. Ils gagnaient leur vie de vente de la leurs toiles et du prix d’entrée aux expositions.

Ivan Kramskoï, Portrait d’Ivan Chichkine (1873)

Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Alekseï Savrassov, Les freux sont de retour (1871)

Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Ilia Répine, Les Bateliers de la Volga (1872-1873)

Musée russe Musée russe

Ilia Répine, Visiteur inattendu (1884-1888)

Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Vassili Perov, Troïka (1866)

Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Vassili Polenov, Une cour à Moscou (1878)

Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Ivan Chichkine, Un matin dans une forêt de pins (1889)

Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

