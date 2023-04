En images: vingt fenêtres dans la peinture russe

Depuis la peinture de la Renaissance, la fenêtre a une grande importance et une signification symbolique. C’est un «portail» vers un autre monde, vers l’extérieur, ainsi que vers l’avenir. Les fenêtres sont également devenues un sujet de prédilection pour les artistes russes. Elles sont à la fois le fond et le centre de leurs toiles. On les retrouve chez les réalistes du XIXe siècle et chez les avant-gardistes du XXe siècle.