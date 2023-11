Fille de Pouchkine et muse de Tolstoï: le tragique destin de Maria Hartung

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Maria Hartung (née Pouchkine) est décédée en 1919, à l’âge de 86 ans. Fille aînée du grand poète, elle était la seule de sa fratrie à garder un vif souvenir de son père.

Ayant reçu une éducation à domicile, déjà à l’âge de 9 ans elle parlait couramment allemand et français. Elle a poursuivi ses études au très prestigieux institut Catherine de Saint-Pétersbourg et est devenue une demoiselle d’honneur de l’épouse de l’empereur Alexandre II et l’une des plus impressionnantes beautés de la cour.

« La rare beauté de sa mère s’est mêlée en elle avec l’apparence exotique du père. Quoique, ses traits étaient un peu épais pour une femme », c’est ainsi que la décrivaient ses contemporains.

Elle a tellement impressionné Léon Tolstoï, qu’il a doté de ses traits l’héroïne principale de son roman Anna Karénine.

Maria s’est mariée à 28 ans – âge perçu comme tardif pour l’époque. Avec son époux, le général Hartung, elle n’a pas eu d’enfant. Après 17 ans d’union, en 1877, il s’est vu accusé de détournement de fonds, en raison de quoi il a mis fin à ses jours en pleine salle de tribunal. Ce n’est que plus tard qu’il s’avérera que la dénonciation avait été infondée.

Elle ne s’est jamais remariée et vivait de la pension que lui avait accordée l’empereur après la disparition de son mari. Alors que le pays était en proie à la révolution, elle a déménagé à Moscou, où elle a loué une pièce à la sœur de son ancienne femme de ménage. Ses proches se sont retrouvés dans différents coins du pays et il n’y avait personne à côté pour l’aider.

Le nouveau pouvoir soviétique lui a également accordé une pension, mais la prise de décision a pris trop de temps et Maria est morte de faim en l’attendant.

