Gâteau Leningradski, cette carte de visite «sucrée» du Saint-Pétersbourg soviétique

Russia Beyond

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Tout au long de son histoire, la capitale du Nord de la Russie, fondée par Pierre le Grand, a changé de nom à plusieurs reprises. Ainsi, en 1924, après la mort de Vladimir Lénine, la ville a été nommée « Leningrad » et a été ainsi appelée jusqu’à la disparition de l’URSS.

L’une des cartes de visite « sucrées » de la ville de cette époque était le gâteau Leningradski (de Leningrad). Il a été créé dans les années d’après-guerre par Viktoria Tatarskaïa, chef pâtissière d’un café de la rue principale de la ville, la perspective Nevski.

Il s’agit d’un dessert laconique et très savoureux de forme rectangulaire, composé de gâteaux imbibés de crème chocolat-beurre et de confiture. Le dessus du gâteau est recouvert de glaçage au chocolat et décoré de jolis tourbillons.

Le Leningradski était très populaire et pouvait facilement rivaliser avec des chefs-d’œuvre de l’art de la pâtisserie soviétique comme le célèbre Ptitchié moloko (« lait d’oiseau ») ou le gâteau Skazka (« conte de fées »). Le point fort du Leningradski, qui a captivé tous les gourmands, était qu’il était préparé à partir de couches sablés, plutôt que de génoises plus courantes. Pour beaucoup de ceux qui ont vécu en URSS, ce gâteau a le goût nostalgique de l’enfance.

On dit qu’aujourd’hui, il est impossible de trouver un vrai Leningradski en magasin. Cependant, nous essaierons de le cuisiner à la maison !

Ingrédients :

Pour la pâte brisée :

330g de farine

185g de beurre à température ambiante

125g de sucre en poudre

1 œuf

1 cuillère à café de levure chimique

1 pincée de sel

Pour la crème au beurre :

170g de beurre

120g de sucre

1 jaune d’œuf

100ml de lait

1 cuillère à café de cacao en poudre

1 cuillère à soupe de cognac

Pour le glaçage :

100g de sucre

30g de cacao en poudre

50g de lait

50g de beurre

Préparation :

Battez le beurre jusqu’à consistance mousseuse. Ajoutez tous les ingrédients secs et mélangez la pâte. Ajoutez l’œuf et remuez. Formez une boule. Divisez-la en quatre parties égales et enveloppez-les dans un film plastique. Mettez-les au réfrigérateur pendant au moins une heure. Amenez le beurre à température ambiante et transformez-le en crème dans le bol du batteur sur socle jusqu’à ce que sa couleur devienne plus claire. Dans un bol séparé, fouettez votre jaune d’œuf avec le sucre. Dans un petit pot, combinez le lait avec la poudre de cacao et commencez à le réchauffer sur un brûleur. Ajoutez le mélange de jaune d’œuf et fouettez jusqu’à ébullition. Une fois que le mélange s’est épaissi, placez le pot sur un bain de glace et laissez refroidir. Ajoutez ensuite le mélange au beurre à la crème avec le cognac. Fouettez jusqu’à ce que la crème devienne compacte et légère. Chauffez le four à 180°C. Étalez vos quatre morceaux de pâte en carrés d’environ 18cm² et ½ cm d’épaisseur. Cuisez-les au four pendant 10-12 minutes et laissez refroidir. Coupez les bords, si nécessaire. Hachez les morceaux coupés et mettez-les de côté. Maintenant, il faut assembler le gâteau : étalez une partie de la crème au beurre sur la couche inférieure. Recouvrez d’une autre couche de sablé, puis d’une nouvelle couche de crème au beurre. Répétez le processus une fois de plus, puis déposez la couche supérieure de sablé sans la recouvrir de crème au beurre. Laissez le gâteau reposer dans le réfrigérateur pendant que vous préparez le glaçage. Pour le glaçage, mélangez dans un pot votre lait, votre sucre et votre cacao. Portez à ébullition. Retirez du feu et ajoutez le beurre. Fouettez jusqu’à homogénéité et laissez refroidir jusqu’à environ 40°C. Décorez les côtés avec les miettes des pièces émondées et garnissez de crème au beurre. N’oubliez pas de saupoudrer de cacahuètes broyées ! Une fois que le gâteau a refroidi, vous pouvez le glacer. Laissez reposer au réfrigérateur pendant au moins 20 minutes après le glaçage. Priatnovo appetita !

Dans cet autre article, découvrez notre recette des cônes fourrés à la crème, un délice soviétique de la cantine scolaire.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.