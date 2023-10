Essenine et les femmes de sa vie

Russia Beyond

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Lidia Kachine Viktor Gritsuk/Global Look Press Viktor Gritsuk/Global Look Press

Le père de Lidia Kachine possédait un domaine à Konstantinovo, où est né Sergueï Essenine. Le jeune homme amoureux se faufilait chez elle la nuit pour lui lire ses nouveaux poèmes. C’est elle qui constitue le prototype d’Anna Sneguina dans le poème du même nom.

Anna Izriadnova Domaine public Domaine public

Anna Izriadnova est la première relation sérieuse du poète. Elle était correctrice de profession. Leur liaison n’a pas été longue, mais elle a donné naissance au premier fils d’Essenine, Iouri.

Zinaïda Raïkh Global Look Press Global Look Press

Zinaïda Raïkh est la première épouse d’Essenine. Elle a donné au poète une fille, Tatiana, et un fils, Konstantin, que son père aimait beaucoup, bien qu’Essenine ait quitté Raïkh alors qu’elle était encore enceinte de lui. Par la suite, ils ont été adoptés par le nouveau mari de Zinaïda, le metteur en scène Vsevolod Meyerhold.

Galina Benislavskaïa Global Look Press Global Look Press

Galina Benislavskaïa était la secrétaire littéraire d’Essenine. Ce dernier a longtemps vécu chez elle. Éprouvant un amour douloureux et non partagé pour le poète, et incapable de supporter sa mort, elle s’est suicidée sur sa tombe.

Isadora Duncan University of Washington University of Washington

Isadora Duncan, la plus célèbre des épouses d’Essenine, était une danseuse américaine de près de 20 ans son aînée. Leur relation a été ponctuée de violentes scènes de ménage. Après deux ans de vie commune et de voyages à travers l’Europe et l’Amérique, ils se sont séparés.

Nadejda Volpine Domaine public Domaine public

Essenine a eu une courte liaison avec la traductrice et poétesse Nadejda Volpine, qui lui a donné un fils, Alexandre.

Sofia Tolstaïa Domaine public Domaine public

Sofia Tolstaïa, la petite-fille de Léon Tolstoï, a été la dernière épouse du poète. Leur séparation fut si douloureuse pour Essenine qu’on estime que c’était l’une des causes de sa mort.

Dans cette autre publication, découvrez les dix plus grands écrivains russes contemporains.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.