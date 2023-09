Reconnaissance mutuelle des visas Russie-Biélorussie: ce qui va changer

Il sera bientôt possible de visiter la Russie et la Biélorussie avec un seul et même visa. Explications.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Au début de l’année en cours, la Russie a ratifié un accord de reconnaissance mutuelle des visas avec la Biélorussie. Dès qu’il sera appliqué, les étrangers possédant un visa pour l’un de ces deux États pourront visiter le second sans visa supplémentaire.

Accord de 2020

Conclu en 2020 à Minsk, c’est l’un des accords appelés à approfondir l’intégration entre la Russie et la Biélorussie, pays constituant une union appelée État de l’Union. Le document stipule que les citoyens étrangers ou les personnes sans citoyenneté peuvent visiter et transiter par les territoires russe et biélorusse s’ils ne possèdent qu’un visa pour l’un de ces deux États. Cela veut dire que si vous avez un visa pour la Biélorussie, vous pouvez visiter la Russie ou transiter par la Russie sans avoir à obtenir un visa russe, et vice versa.

Bien que le document ait été ratifié en janvier 2023 et publié dans le Journal officiel, la mesure n’est toujours pas entrée en vigueur. Comme nous pouvons lire sur le site de l’ambassade de Biélorussie aux États-Unis, actuellement, des procédures internes sont en cours dans les deux pays et leur finalisation est attendue pour le début de l’année 2024. Cela veut dire que, pour le moment, les touristes ont toujours besoin d’un visa à part pour chacun de ces deux pays.

Legion Media Legion Media

Nuances à retenir

Si vous souhaitez saisir cette opportunité dès que l’accord entrera en vigueur, vous devez prendre en compte plusieurs facteurs :

L’accord s’applique aux visas, aux permis de séjour temporaires, aux permis de résidence permanente et aux documents permettant de visiter un événement international.

Votre période de séjour commence à compter de l’entrée dans l’un des deux pays. Par exemple, vous pouvez séjourner en Russie ou en Biélorussie pendant 90 jours en fonction de votre visa. Vous ne pourrez pas passer 90 jours en Russie puis vous rendre en Biélorussie, car la durée autorisée de votre séjour aura expiré.

Un permis de travail, un visa d’études, un permis de séjour temporaire ou un permis de résidence permanente de l’un des deux pays vous permet de résider, d’étudier ou de travailler uniquement dans l’État qui a délivré les documents. C’est-à-dire que vous ne pourrez pas exercer une activité professionnelle en Biélorussie avec un permis de travail russe et vice versa.

Si vous êtes interdit(e) d’entrée dans l’un des deux pays, vous ne pourrez pas y accéder par le territoire du second État. Par exemple, si l’entrée en Russie vous est interdite, mais que vous pouvez visiter la Biélorussie, cela ne signifie pas que vous pouvez traverser la frontière russo-biélorusse.

Vous devez en outre respecter les lois du pays dans lequel vous séjournez.

Dans cette autre publication, découvrez comment obtenir un permis de séjour permanent (VNJ) en Russie en achetant de l’immobilier.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.