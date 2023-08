En images: Kecha, le plus célèbre des bobtails des Kouriles

Russia Beyond

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Voici Kecha, digne représentant d’une race indigène de chat des îles Kouriles, en Extrême-Orient russe. Il vit sur le territoire du complexe thermal Vannotchki (petits bains), sur l'île d'Itouroup, en mer d'Okhotsk. Sa principale occupation est de s’assurer du confort des hôtes et de gérer les prises de pêche. Ah ces poissons, il faut bien les surveiller !

Kecha est un pur bobtail des Kouriles, race autochtone domestiquée de ces îles. Au lieu d'une queue, ils disposent d’un pompon, comme un lapin, et pour garder l'équilibre, ils doivent utiliser leurs jambes fortes.

Keсha est né en 2017 dans une entreprise d'élevage de poissons et les employés du complexe thermal l'ont alors adopté. Les touristes venus se détendre aux sources minérales l'ont immédiatement remarqué. Il s'est laissé caresser, a communiqué avec les gens et, au fil du temps, a appris à poser magnifiquement pour les photos et a même lancé son propre blog.

Les visiteurs y partagent des photos de Keсha admirant les couchers de soleil des Kouriles, se reposant sur la plage, travaillant au complexe et rencontrant des touristes.

Dans cet autre article, admirez en images la vie décontractée des chats dans la campagne russe.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.