C’est aussi la Russie… pas le Machu Picchu!

Devant vous, haut perchées dans les montagnes, se dressent les ruines d’une cité ancienne. Vous n’êtes pourtant pas dans les Andes péruviennes, mais dans le Caucase russe, plus exactement au Daghestan. Il s’agit en effet de Gamsoutl, village fantôme dont les origines remonteraient à plusieurs millénaires. Il y a encore un siècle, l’on pouvait trouver ici des commerces et un hôpital, tandis qu’une route capable de supporter des automobiles y menait, malgré les près de 1 500 mètres d’altitude. Cependant, vers les années 1950, en raison des changements sociétaux et de la plus grande attractivité des villes, la population, qui atteignait autrefois les 3 000 âmes, a commencé à quitter Gamsoutl. En 2002, seules 12 personnes vivaient encore ici, et en 2015, Abdouljalil Abdouljalilov, dernier résident, est décédé. Aujourd’hui, ce lieu déserté est toutefois devenu une curiosité touristique populaire et la vie n’y a donc pas totalement disparu.

