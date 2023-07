Cette statue rendant hommage au premier propriétaire de livret d’épargne de Russie

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Juste devant le siège de la Sberbank, la plus grande banque de Russie, se dresse un monument à la mémoire de Nikolaï Christofari. Il a été le propriétaire du premier livret d’épargne du pays. Son dépôt était le maximum à l’époque : 10 roubles d’argent à 4% d’intérêts par an.

Au XIXe siècle, tous les établissements de crédit russes, ainsi que certains orphelinats et hôpitaux, étaient gérés par le Conseil de tutelle de l’impératrice Maria Fiodorovna, épouse de l’empereur Paul Ier. En 1842, la première caisse d’épargne de Russie est apparue dans cette structure. Elle a été ouverte afin de servir les refuges pour orphelins et enfants nés hors mariage.

L’idée principale des caisses d’épargne était de donner aux gens la possibilité d’épargner leur argent et d’en gagner. Contrairement à d’autres pays, c’est l’État qui a ouvert des caisses d’épargne en Russie.

Or, Nikolaï Christofari a été le premier à apporter ses fonds aux caisses. Il était fonctionnaire du Trésor de prêt, l’un des organes qui contrôlait le Conseil de tutelle de l’impératrice, et le 1er (13) mars 1842, il a ouvert son dépôt. Le même jour, 75 autres personnes ont reçu des livrets d’épargne et, au total, la caisse a été renflouée de 426,5 roubles.

165 ans plus tard, en 2007, un monument à la mémoire du propriétaire du premier livret d’épargne de l’histoire de la Russie a été inauguré à Moscou. Peu avant, en novembre 2006, la Banque de Russie avait également émis une pièce commémorative en argent de 3 roubles à l’effigie de Christofari.

Domaine public Domaine public

Les superordinateurs Christofari et Christofari Neo de la Sberbank, qui forment des réseaux neuronaux et travaillent avec des algorithmes d’intelligence artificielle, ont également été nommés en l’honneur du premier déposant.

En Russie, les livrets d’épargne en papier ont cessé d’être émis en 2010. Désormais, tout se fait en ligne.

