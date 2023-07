La salade du colonel, une recette née en URSS

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le foie de morue a une odeur spécifique et, sans aucun doute, n'est pas le produit le plus photogénique, mais il est très apprécié en Russie. L'un des plats locaux populaires dans lequel il est inclus est la « salade du colonel » (« polkovnitchi » en russe). Ce plat tire probablement son nom du fait qu'il est préparé à partir d'ingrédients assez riches en calories et faciles à imaginer dans l'alimentation des hommes. De plus, la nourriture en conserve était associée aux rations dans l'armée. Essayez de cuisiner ce plat à la maison en suivant notre recette.

Ingrédients (apéritif pour 6-8 personnes) :

Yulia Mulino Yulia Mulino

foie de morue en conserve – 200g

3 œufs

2 concombres (150g)

oignons verts – 1-2 tiges

aneth – 50g

persil – 20g

sel, poivre – selon vos envies

graines d'aneth – au goût (facultatif)

jus et zeste de citron – au goût (facultatif)

Préparation :

Placez le foie de morue sur une serviette en papier pour éliminer l'excès de graisse. Faites bouillir les œufs et coupez-les en petits cubes. Pelez le concombre et coupez-le en petits cubes. Coupez le foie de morue en l’immobilisant avec une fourchette. Mélangez les légumes, les oignons verts et les fines herbes dans un saladier. Goûtez la salade avant de la saler, car le foie de morue est déjà salé. Ajoutez un peu de jus et de zeste de citron, puis du poivre et des graines d'aneth selon vos envies. Disposez la salade dans un bol ou sur des tranches de pain grillé ou des feuilles de laitue. Consommez sans attendre ! Priatnovo appetita !

Dans cet autre article, nous vous présentions des combinaisons de saveurs étranges dont les Russes raffolent.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.