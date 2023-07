Les régimes les plus fous des femmes soviétiques

Russia Beyond

Afin d'avoir une taille de guêpe, les femmes soviétiques limitaient strictement leur alimentation. Nous avons recensé les cinq régimes les plus populaires (mais aussi fous) en vogue en URSS.

Clause de non-responsabilité : cet article contient des informations et ne fournit pas de conseils médicaux. Pour déterminer le type de régime qui vous convient, veuillez consulter votre médecin.

1. Régime sarrasin-kéfir

C’est l’un des mono-régimes (régimes basés sur un seul aliment) populaires à l'époque soviétique. Dans le cadre de ce régime, on pouvait manger en quantité illimitée, mais uniquement du sarrasin, en le diluant avec du kéfir. Pas de sucre ni de sel ! Ainsi, en une semaine, il était possible de perdre 5 à 7 kg. Le principal danger était de faire une carence en éléments essentiels.

2. Régime au vinaigre

Mangez ce que vous voulez, mais buvez une dilution de vinaigre de cidre avant chaque repas. On pense que le vinaigre augmente le niveau d’acidité dans l’estomac, ce qui contribue à une dégradation accélérée des aliments. En conséquence, la sensation de satiété arrive plus rapidement et l’appétit diminue. Une manière « paresseuse » de perdre 5 kg en 5 jours. Le danger principal était de subir des lésions à l'estomac.

3. Thé fort au lait

Ne buvez que du thé fort avec du lait toutes les 2-3 heures et oubliez toute nourriture. De cette façon, on organisait des jours de détox. Il est recommandé de ne pas jeûner plus d'une fois par semaine. Mais certains suivaient ce régime pendant une semaine entière. Le danger principal était de subir des effets néfastes sur la santé.

4. Régime Orlova

Le régime alimentaire de l'actrice Lioubov Orlova suggérait que pendant deux semaines, vous deviez suivre un régime équilibré mais limité en calories, excluant les sucreries et les aliments frits. Cependant, la population interprétait ce régime quelque peu différemment : la version la plus spartiate prévoyait un fort déficit calorique pendant la journée et l'absence totale de dîner.

5. Régime à base de persil

Il ne s’agissait pas des feuilles de persil que vous connaissez, mais de racine de persil cru râpée, qui possède un fort effet diurétique. Vous ne pouviez manger que des œufs, du fromage blanc (faisselle), de la viande bouillie, mais avec une grande quantité de racine de persil râpée.

Il fallait suivre ce régime pendant un mois et demi avec des intervalles réguliers - trois jours de régime, deux semaines de nourriture normale sans sel, sucre et pain - puis répéter le cycle.

