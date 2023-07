Ces villes européennes nommées d’après Joseph Staline

Russia Beyond

À l’époque du culte de la personnalité de Joseph Staline, l’une des pratiques de glorification du dirigeant soviétique consistait à renommer les villes, les villages, les rues, les places et même les sommets de montagnes en son honneur.

Par exemple, Tskhinvali en Ossétie du Sud a été rebaptisée en Staliniri (ou Stalinir en ossète, littéralement l’« Ossétie de Staline »), Douchanbé au Tadjikistan est devenue Stalinabad et Donetsk a reçu le nom « Stalino ». L’exemple le plus célèbre d'une telle glorification du dirigeant soviétique est peut-être le Stalingrad soviétique, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Volgograd, et à l’époque de l’Empire russe, cette ville s’appelait Tsaritsyne. Stalingrad est toujours considérée comme un symbole de la résistance soviétique aux envahisseurs nazis pendant la Grande Guerre patriotique.

Cependant, les républiques du Pays des Soviets ne sont pas les seules à avoir renommé leurs villes en l’honneur du « petit père des peuples ». En Europe, la ville albanaise de Kuçovë s’appelait Qyteti Stalin, la ville bulgare de Varna est devenue Staline sous le gouvernement communiste et la ville allemande d’Eisenhüttenstadt a été connue sous le nom de Stalinstadt. De même, la cité hongroise de Dunaújváros a reçu le nom Sztálinváros, la ville polonaise de Katowice est devenue connue sous le nom de Stalinogród et la ville roumaine de Brașov s’appelait Orașul Stalin.

Alexandre Kislov

Lorsque le culte de la personnalité de Staline a été démystifié, toutes ces villes ont subi un nouveau changement de nom. La plupart d’entre elles ont restauré leur nom historique en 1961 ou même avant.

