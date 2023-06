Cette photo dans les bras de Staline lui coûtera son identité

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Guelia Markizova n’avait que 6 ans quand elle s’est retrouvée au Kremlin et a tendu un bouquet de fleurs à Staline. Ému, le «petit père des peuples» a pris la bambine dans ses bras et l’a embrassée.

Une rencontre officielle avec des représentants de la République socialiste soviétique autonome bouriate-mongole (Sibérie) a offert à la nation soviétique l’une des images les plus populaires du pays. « C’est Dieu-même qui nous a envoyé cette fillette bouriate. Nous ferons d’elle l’icône d’une enfance heureuse », a alors dit le rédacteur en chef du journal Pravda, Lev Mekhils.

Joseph Staline et Guelia Markizova Domaine public Domaine public

Et c’est ce qui s’est produit ! La photo de Guelia a été publiée dans tous les journaux du pays. « Merci au camarade Staline pour notre enfance heureuse », disait l’inscription. Ce même cliché s’est retrouvé sur des affiches de propagande et le célèbre sculpteur Gueorgui Lavrov s’en est inspiré pour créer un monument à la fillette et à Staline, dont plusieurs répliques ont été créées. Son image a été partout, mais pas pour longtemps.

Page du dossier du père de la fillette Archives du FSB Archives du FSB

Un an et demi plus tard, son père, un commissaire du peuple de cette république socialiste, a été arrêté, accusé d’espionnage et fusillé. Sa mère a quant à elle été exilée au Kazakhstan, où elle est décédée en 1938 dans des circonstances suspectes – aucune enquête n’a suivi.

Photo «L'ami des enfants» Mikhaïl Kalachnikov/Sputnik Mikhaïl Kalachnikov/Sputnik

On n’a pas touché à Guelia, mais il fallait mettre fin au culte de cette gamine – Staline ne pouvait plus poser « avec la fille d’un ennemi du peuple ». Toutefois, il était impossible de détruire tous les journaux et sculptures.

Mamlakat Nakhangova, Joseph Staline et sa tente Mikhaïl Kalachnikov/Sputnik Mikhaïl Kalachnikov/Sputnik

Avec une ruse digne d’Orwell, l’on a trouvé une autre fille, la pionnière Mamlakat Nakhangova, qui ressemblait à Guelia. Quelques photos prises devant la sculpture, nom substitué sur les affiches et portraits et l’affaire est réglée. Les Soviétiques ne se sont pas rendu compte de cette substitution.

Mamlakat Nakhangova Domaine public Domaine public

L’orpheline Guelia Markizova a été adoptée par sa tante, qui lui a donné un nouveau nom et prénom. Devenue orientaliste, Guelia a depuis lors mené une vie sereine, donné au monde deux enfants. Elle s’est éteinte en 2004, à l’âge de 75 ans.

