Qu’est-ce qu’une «pyramide russe»?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Pour gagner, le joueur doit collecter 71 points, et ce, non en fonction des billes tombées dans les poches, mais des numéros écrits sur elles. De plus, les joueurs ne peuvent utiliser que la bille de couleur comme bille de frappe, et non les autres.

Dans cette autre publication, nous livrons plus de détails sur ce jeu

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.