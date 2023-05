Ce maire de Berlin-Ouest est passé de communiste à farouche ennemi de l’URSS

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

« Les Berlinois ne veulent pas être un objet d'échange ! Vous ne pouvez pas nous échanger, vous ne pouvez pas nous négocier et vous ne pouvez pas nous vendre », a proclamé Ernst Reuter devant une foule rassemblée le 9 septembre 1948 près du bâtiment incendié du Reichstag.

Ce maire de Berlin-Ouest a été perçu comme une figure de résilience lors du blocus de la ville, qui a commencé en 1948. Toutefois, avant de devenir un opposant farouche aux Soviétiques, Reuter avait partagé les idées de ceux qu’il voyait désormais en ennemis, et avait même travaillé en URSS.

Pendant la Première Guerre mondiale, Reuter avait en effet été enrôlé dans l'armée allemande et envoyé sur le front de l’Est, où il avait été blessé et capturé par les Russes. Inspiré par les idées de la révolution, il avait alors rejoint les bolcheviks et même inspiré d’autres prisonniers de guerre à soutenir leur cause. Le talent de ce soldat capturé n’était pas passé inaperçu auprès des leaders de la révolution russe. Reuter avait ainsi non seulement pu rencontrer Lénine et Staline en personne, mais avait également été chargé d’administrer la République socialiste soviétique autonome (RSSA) des Allemands de la Volga.

« Le jeune Reuter est une tête brillante et lucide, mais un peu trop indépendante », aurait déclaré Lénine à propos de celui qui deviendra à l’avenir maire de Berlin. L’indépendance de Reuter ne tardera, il est vrai, pas à jaillir. Bien que le leader de la révolution russe ait approuvé la création d'une organisation du Parti communiste à Berlin, en 1921, Reuter la quittera à la suite d’un conflit interne.

Poursuivi par les nazis, Ernst avait ensuite dû partir d’Allemagne et ne retrouvera son pays natal qu’après la fin de la Seconde Guerre mondiale. En dépit de son association antérieure avec les communistes, il gagnera en popularité au sein des habitants de Berlin et finira par devenir maire de la partie ouest de la ville.

Au cours de sa vie, Ernst Reuter est ainsi passé de prisonnier de guerre à associé de Lénine, puis à ennemi de l’URSS et symbole de résistance pour de nombreux habitants de Berlin-Ouest.

