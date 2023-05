C’est le sosie de Staline et il est toujours en vie!

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le Daguestanais Felix Dadaïev n’avait que 24 ans, quand il est devenu un sosie officiel de Staline. Avant que la Seconde Guerre mondiale n’éclate, ce campagnard lambda était membre d’un collectif artistique de chants et de danses. Après le début du conflit, il a intégré une brigade artistique au front.

Felix Dadaïev et Joseph Staline Archives Archives

Un jour, il a été gravement blessé et donné pour mort. Même une lettre annonçant son décès a été envoyée à ses parents. Cette disparition a fait le jeu de la Tchéka (police politique) ! En 1943, à bord d’un vol spécial, il a été envoyé à Moscou, où on lui a expliqué ce que l’on attendait de lui.

Joseph Staline sortant de son véhicule Getty Images Getty Images

Pour ressembler davantage au petit père des peuples, il a dû prendre 11 kg, jaunir ses dents (contrairement à Staline, il ne fumait pas) et pendant plusieurs mois a appris à imiter le leader soviétique, en s’appuyant sur des vidéos de ce dernier, sous un strict contrôle de la NKVD. Mais il y avait un « mais » : Staline était de 40 ans son aîné ! Dadaïev a alors appris à reproduire sur son visage des marques de la variole et ne sortait jamais sans maquillage.

Staline Getty Images Getty Images

D’abord, lui ont été confiées des tâches faciles – faire apparition dans un endroit donné et monter dans un véhicule – puis des visites officielles et réceptions de délégations étrangères, des tournages, et la présence lors de défilés sur la place Rouge etc.

Alexander Natrouchkine/Sputnik Alexander Natrouchkine/Sputnik

Personne n’a rien soupçonné, seul un cercle très strict de personnes était au courant de son existence.

Après la mort de Staline, il a mené une carrière d’acteur et d’humoriste. Jusqu’en 1996, les données sur son travail de sosie ont été classées secrets.

D’ailleurs, il est toujours vivant : le 2 mars, il a soufflé ses 100 bougies.

Dans cet autre article, nous vous révélions le destin qu’ont connu les membres de la famille de Staline.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.