Cette mystérieuse tentative d’attentat perpétrée sur la place Rouge

En 1942, la place principale du pays des Soviets a été le théâtre d’une tentative d’assassinat bien étrange. Or, ni l’incident lui-même, ni le déroulement de l’enquête, ni, encore moins, le procès n’ont jamais été révélés au grand public en URSS – l’affaire a été classifiée.

Le 6 novembre, la veille du 25e anniversaire de la révolution bolchévique, des invités haut placés ont commencé à affluer sur la place Rouge en vue de prendre part à une réunion solennelle dans le Grand palais du Kremlin.

Pendant ce temps, une mystérieuse sentinelle se tenait sur un piédestal historique, situé à quelques pas de la cathédrale Saint-Basile. Armé, l’homme en uniforme militaire a éveillé les soupçons de la police qui patrouillait les lieux. Cependant, ses réponses fermes l’ont aidé à endormir la vigilance des agents. À tort. À peine la police a-t-elle perdu tout intérêt pour lui, l’homme a levé son fusil et tiré sur l’un des véhicules du cortège gouvernemental. Une fusillade a suivi et, au bout du compte, le tireur a été assommé par l’explosion d’une grenade.

Diverses théories ont été avancées pour expliquer pourquoi le caporal Saveli Dmitriev avait abandonné son poste, s’était rendu sur la place Rouge et avait ouvert le feu. Ainsi, certains y voyaient un complot nazi ou contre-révolutionnaire. Vu que Joseph Staline aurait pu être la cible du tireur, les enquêteurs ont déployé tous leurs efforts pour résoudre l'affaire. Toutefois, Dmitriev n’a pas fourni beaucoup d’explications sur ses motifs.

Finalement, l’enquête a écarté la version de complots clandestins et est parvenue à une conclusion simple : il s’agissait de l’attaque d’un loup solitaire. Dmitriev a été condamné à mort et exécuté. Cependant, l’affaire comporte plusieurs lacunes, si bien qu’elle reste mystérieuse même des décennies plus tard.

