Ruée vers l’or sibérienne

La découverte de ce métal précieux en Sibérie a poussé dans la région des milliers de prospecteurs. Cependant, cette quête était épuisante et dangereuse : les mineurs enduraient de longues relèves dans un froid glacial, étaient mal nourris et logés, ce qui débouchait souvent sur des maladies et la mort.

En février 1912, une grève a éclaté dans les mines après que des ouvriers se sont vu servir de la viande avariée au déjeuner. Mais la réponse des autorités a été violente et, le 17 avril, les troupes ont ouvert le feu sur les travailleurs, tuant de 150 à 250 personnes, dont des femmes et des enfants.

Une photo du massacre a fuité dans la presse et a atteint la capitale, Saint-Pétersbourg, débouchant sur une investigation gouvernementale et provoquant une vague de protestations à travers le pays.

Entrée dans l’histoire comme le « massacre de Lena », cette tragédie a marqué un tournant important dans la lutte pour les droits des travailleurs en Russie.

