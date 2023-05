Quid de l’amour des Russes pour les talons aiguilles?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Oui, bien que certaines aient poussé un soupir de soulagement quand la mode des baskets est arrivée, d’autres (et il faut l’avouer : en Russie, elles sont nombreuses) sont restées fidèles à ces chaussures féminines. Mais pourquoi les femmes russes en raffolent-elles tant ?

« Je ne porte pas des talons aiguilles tous les jours, mais plusieurs fois par semaine, à l’exception de la période de froids sévères, explique Maria Kojevnikova, cette manager en relations publiques moscovite. J’adore ces chaussures, car elles améliorent la posture, la démarche et même le rythme de marche. S’il n’y a pas de verglas, je n’ai aucune difficulté à les porter ». Toutefois, poursuit-elle, il n’est pas sain de les porter tout au long de la journée et des pantoufles douillettes l’attendent toujours à la maison.

« Je porte les talons aiguilles pour paraître plus élégante, avoue de son côté Elena Gouzeva, comptable en chef. Au fil des années, je m’y suis habituée et je me sens absolument à l’aise de marcher avec toute la journée, même quand je me mets au volant ».

