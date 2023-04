Est-il vrai que Raspoutine organisait des orgies à la cour?

Russia Beyond

Au cours des années 1910, parmi les légendes entourant la personnalité la plus mystérieuse de l’entourage des Romanov, Grigori Raspoutine, circulait celle assurant qu’il organisait des orgies. Le département de police a même mis en place une surveillance.

Il a été constaté que le confesseur de la famille impériale se rendait vraiment à des orgies avec des filles de joie et des chanteuses et, parfois, avec certaines de ses solliciteuses. « Quant à sa proximité avec les femmes de la haute société, l’enquête et la surveillance n’ont donné aucune preuve », disaient les documents.

Dans leur témoignage, certaines dames de la haute société ont néanmoins admis avoir eu une relation intime avec Raspoutine, mais ont nié les rumeurs d’orgies.

Toutes ces informations compromettantes ont été portées à l'attention de Nicolas II, mais le souverain a jugé qu’il s’agissait d’une ingérence scandaleuse dans sa vie personnelle, puisque sa famille considérait Raspoutine comme l’un de ses membres ou presque. La tsarine ne croyait quant à elle pas à ces histoires sur la débauche du starets. Elle pensait que c’était un saint homme.

